Reyhanlı'da şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağışın etkisiyle çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Reyhanlı'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı.
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