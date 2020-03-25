Hatay'da caddeler boş kaldı



Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,(DHA) HATAY'da, koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uyulurken, kent meydanı ve caddeler ise boş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de görülen koronavirüs vakaları sonrası alınan önlemler devam ediyor. Önlemler kapsamında kahvehane, kafe ve AVM gibi insanların yoğun olduğu yerlerin geçici süreyle kapatılması ve 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanması sokaklara da yansıdı. Hatay´da önceki dönemlerde oldukça hareketli olan Saray Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Köprübaşı, Anıt Meydanı, Atatürk Caddesi, Atatürk Parkı ve Milli İrade ve Demokrasi Parkı, koronavirüs tehdidi nedeniyle boş kaldı. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Halil İbrahim KARAÇAY

2020-03-25 12:52:51



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