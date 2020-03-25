Hatay’da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 572,28 gram takoz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli olarak görülen yabancı uyruklu H.Ş, motosiklet ile giderken ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonrasında kısa sürede yakalanan şüphelinin motosikletinin direksiyonuna takılı vaziyetteki poşette beyaz bez torbalara sarılı 3 adet toplam ağırlığı 572,28 gram olan takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli H.Ş. kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.