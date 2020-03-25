Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Erzin otoban girişinde şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 2 adet captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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