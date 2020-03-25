Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 4 gözaltı

Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA) HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği´ne bağlı ekipler şüphe üzerine Erzin ilçesi otoban girişinde bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Hüseyin BOZOK
2020-03-25 14:58:38
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-