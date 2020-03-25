Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 4 gözaltı

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Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA) HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği´ne bağlı ekipler şüphe üzerine Erzin ilçesi otoban girişinde bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Hüseyin BOZOK

2020-03-25 14:58:38



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