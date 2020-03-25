Maaşını çekmek için evden çıkınca polise yakalandı, 'Param kalmadı' dedi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasak olan Kemal Ildıran (80), maaşını çekmek için dışarı çıkınca polise yakalandı. Ildıran, "Param kalmadı, mecburen dışarı çıktım. Yoksa neden çıkayım" dedi. Polisler maaşını çekmesine yardım ettikleri Ildıran'ı evine bıraktı.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağına rağmen, banka ATM'sinden para çekmek için dışarı çıkan Kemal Ildıran, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolüne takıldı. Polisin, risk gurubunda olduğu için sokağa çıkmasının yasak olduğunu belirttiği Ildıran, "Param kalmadı, mecburen dışarı çıktım. Yoksa neden çıkayım" dedi.

Ildıran'a maaşını çekmesi için yardımcı olan polis ekipleri, daha sonra evine götürdü. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-03-25 15:22:25



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