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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan sivillere, 106 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

BM´nin, Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 106 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. TIR´lar yapılan işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. Gıda, hijyen, barınma ve giyecek malzemelerinden oluşan yardım kolileri, kent merkezi ile kırsalda bulunan sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-25 16:50:52



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