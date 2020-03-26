(Görüntülü) HATAY Sosyal mesafeyi korumadılar

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Sosyal mesafeyi korumadılar

HATAY'da, vatandaşların, 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına dikkat etmediği görüldü.

İçişleri Bakanlığı?nın genelgesi ile 81 ile gönderilen tedbirler kapsamında kamu kurumlarında, iş yerlerinde ve ulaşım araçlarında uygulanan kurallara düzenlemeler yapıldı. Bunlardan 'sosyal mesafe' olarak adlandırılan 1 metre kuralına ise Hatay'da dikkat edilmediği görüntülendi. Merkez ilçe Antakya'da cadde ve sokaklar boşalırken, halkın ortak kullanım alanları olan banka önleri, ATM'ler ile tarihi PTT binasında sıra bekleyen vatandaşların gerekli önlemleri yeteri kadar almadığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Hatay

2020-03-26 12:50:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.