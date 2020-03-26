(Görüntülü) HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor

DHA

(Görüntülü) HATAY İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor


İHH, Suriye'de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor
 
SURİYE?nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kampı ve sivil yerleşim yerlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtılıp, bilgilendirme çalışması yapılıyor.
İdlib kenti kırsalında sivillerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde, İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından afiş asımı, broşür dağıtımı ve uzman hekimler tarafından verilen seminerlerle bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Sivillerin yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyduklarını söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Sağlık Birimi Sorumlusu Opr. Dr. İbrahim Tlass, yaptığı açıklamada, ''İdlib?deki birçok kamp derme-çatma vaziyette bulunduğu için buralarda salgın hastalıklara karşı ciddi önlem alınması gerekiyor. Bu nedenle tüm kampları ve merkezi yerleşimleri gezip, halka broşür dağıtıp, bilgilendirme seminerleri düzenleniyoruz. Yine sivillerin yoğun olarak kullandığı noktalara da koronavirüse karşı alınacak önlemlerin yer aldığı afişler asıyoruz''? dedi.
Sivillere hijyen kiti dağıtımlarının da sürdüğünü belirten Tlass şunları söyledi:
?Ekiplerimiz, maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerini Suriye içerisinde dağıtmaya devam ediyor. Aynı zamanda kampları, okul ve hastane gibi yerleri de dezenfekte etmek için çalışmalara başladık. İHH olarak son 1 hafta içerisinde Suriye?deki 40 bin sivili yeni tip koronavirüse karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirdik.?DHA-Genel Türkiye-Hatay
2020-03-26 13:39:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) HATAY Sosyal mesafeyi korumadılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY Sosyal mesafeyi korumadılar
Hatay'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına Vefa grubu koşuyor
YEREL HABERLER Hatay'da ihtiyaç sahiplerinin yardımına Vefa grubu ...
İHH, Suriye´de koronavirüse karşı bilgilendirme yapıyor
YEREL HABERLER İHH, Suriye´de koronavirüse karşı bilgilendirme ...
Sosyal mesafeyi korumadılar
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi korumadılar
Hatay’dan sağlık çalışanlarına Yayladağı lokumu Yayladağı Belediyesi 81 ildeki sağlık personellerine lokum gönderdi
YEREL HABERLER Hatay’dan sağlık çalışanlarına Yayladağı ...
Suriye’de korona virüse karşı bilgilendirme çalışması İHH İnsani Yardım Vakfı'na bağlı ekipler, Suriye içinde maske, sabun, şampuan, kolonya, deterjan ve çamaşır suyu gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitleri dağıtmaya başladı
YEREL HABERLER Suriye’de korona virüse karşı bilgilendirme ...
Samandağ’da marketlere korona virüs tebligatı
YEREL HABERLER Samandağ’da marketlere korona virüs tebligatı
İdlib ve Afrin´de koronavirüse karşı broşür dağıttılar
YEREL HABERLER İdlib ve Afrin´de koronavirüse karşı broşür ...
BM, İdlib´e 106 TIR insani yardım malzemesi gönderdi
YEREL HABERLER BM, İdlib´e 106 TIR insani yardım malzemesi gönderdi
(Görüntülü) Maaşını çekmek için evden çıkınca polise yakalandı, 'Param kalmadı' dedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Maaşını çekmek için evden çıkınca polise ...
Maaşını çekmek için evden çıkınca polise yakalandı, 'Param kalmadı' dedi
YEREL HABERLER Maaşını çekmek için evden çıkınca polise yakalandı, ...
Kamyonetteki portakal kasaları arasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kamyonetteki portakal kasaları arasından uyuşturucu ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Portakal kasaları arasından 13 kilogram esrar çıktı
YEREL HABERLER Portakal kasaları arasından 13 kilogram esrar çıktı
Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 4 gözaltı
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
(Görüntülü) HATAY Hırsızlık şüphelisi bekçilerin takibiyle yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY Hırsızlık şüphelisi bekçilerin ...
Hırsızlık şüphelisi bekçilerin takibiyle yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi bekçilerin takibiyle yakalandı
(Görüntülü) Hatay caddelerinde korona sessizliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay caddelerinde korona sessizliği
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Rastgele havaya ateş açtı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Rastgele havaya ateş açtı gözaltına alındı
İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinden 13 bin lira çalan şüpheli yakalandı
Hatay'da caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Hatay'da caddeler boş kaldı
Hatay'da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X