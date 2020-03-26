KKTC´den getirilen 143 Türk vatandaşı, İskenderun'da karantinaya alındı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden (KKTC) Türkiye'ye getirilen, aralarında öğrencilerin de olduğu 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinaya alındı.
KKTC´den ülkeye getirilen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 143 Türk vatandaşı, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık kontrolleri yapılan 143 kişi, kara yoluyla güvenlik önlemleri alınarak, 4 otobüsle yola çıkarıldı. Yaklaşık 6,5 saat süren yolculuğun ardından 143 kişi, İskenderun Teknik Üniversitesi bünyesindeki KYK yurduna getirilip, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacakları ayrı odalara yerleştirildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-03-26 16:49:53
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