Sosyal mesafeyi korumadılar (2)

'Ben neden böyle görünüyorum?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



VALİLİKTEN 'SOSYAL MESAFE' ÖNLEMİ

Antakya'nın Ulus Meydanı´ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne 1'er metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler de bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, içeri alımlar da sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Halil İbrahim KARAÇAY

2020-03-26 17:38:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.