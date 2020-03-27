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Sosyal medyada bir araya geldiler, iyilik meleği oldular Sosyal medya bir araya gelen on kadın, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor

İHA

Sosyal medya bir araya gelerek 'Melek Kadınlar' platformunu oluşturan on kadın, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek veriyor.

Sosyal medyada bir araya geldiler, iyilik meleği oldular Sosyal medya bir araya gelen on kadın, ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor

Sosyal medya bir araya gelerek ‘Melek Kadınlar’ platformunu oluşturan on kadın, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek veriyor.
Sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal medya üzerinden bir araya gelen farklı hayat hikayeleri olan ve aralarında özel bireylerin de bulunduğu on kadın, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmakla kalmayıp, yetim ve öksüz öğrencilere de burs veriyor. Sosyal medya üzerinden gelen talepleri değerlendiren kadınlar, yaptıkları çağrı ile hayırseverlerden gelen erzak ve materyalleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Nakit yardımı kabul etmeyen ‘Melek Kadınlar’ gelen yardımları anında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar.
Melek Kadınlar Platformu Başkanı Nurseli İnan, hassas kadınlardan oluştuklarını ve ekip olarak gönül bağı kurarak yardımları ulaştırdıklarını belirterek “Üç senedir çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Sosyal çalışmalar yapıyoruz, kanser farkındalık panelleri ve ihtiyaç sahibi ailelere materyal desteği sağlıyoruz. Genellikle yetim ve öksüz öğrencileri tercih ederek burs veriyoruz. Ekipte on tane kadınız. Dışarıdan gelen çeşitli yardım talebinde bulunan insanların çağrılarını yanıt veriyoruz. Genelde ekibimiz, merhamet herkeste olur belki ama çok hassas kadınlardan oluşuyoruz. Gönül bağı kurduk ve insanlara da bu şekilde ulaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden çağrılarımız oluyor ve bu çağrılarımıza insanlar dönüş yapıyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Biz köprüyüz, olandan olmayana veriyoruz. Elçiyiz aslında biz, umuyoruz ki daha çok kitleye ulaşıp, daha çok insana yardım sağlayabiliriz” dedi.
Melek Kadınlar Platformu Sözcüsü Nibel Tektaş ellerinden geldiğince herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, “Biz on kadından oluşuyoruz. Bu çok özel bir şey. Çünkü kadınların hem ön plan da olması ve güçlü olması, anlamına geliyor. Kadının elinin değdiği her yer güzel olur ve biz elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışacağız. Eminim ki bunu da başaracağız. Bize bu durumda yanımızda olan, destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
İhtiyaç sahibi Delvan Mansuroğlu ise Melek Kadınlar Platformuna ulaştığını ve kendisine yardım eli uzattıklarını söyledi. Evlerde temizlik yaparak para kazandığını, korona virüs dolayısıyla işe gidemediğini belirten Mansuroğlu, kendisine yardımda bulunan kadınlara teşekkür etti.

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