Kurala uymayan 2 iş yerine ceza kesildi

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Mehmet KOCACIKHüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde polis, açık olduğunu tespit ettiği 2 iş yerine baskın yaptı. İş yerlerindeki 12 kişiye 3 bin 150'şer TL para cezası kesildi.

Dörtyol ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüsü salgını tedbirlerine uymayan ve açık olan 2 iş yerine baskın yaptı. Polis, iş yerinde bulunan 12 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY; (DHA)

2020-03-28 20:38:16



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