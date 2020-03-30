Hatay’da çakan şimşek geceyi gündüze çevirdi

Hatay’ın reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış sırasında peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.
Hatay’da birçok yere yıldırım düşerken, gök gürültüsü uzun süre devam etti.
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