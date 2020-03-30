İdlib kırsalındaki çadır kamplar çamur içinde

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi, çadırların etrafı çamur deryasına döndü.

Son 3 gündür devam eden yağışlar, İdlib kenti ve kırsalında birçok çadır kampın yağmur sularından etkilenmesine neden oldu. Daha önce, rejimin saldırıları nedeni ile terk ettikleri evlerinden ayrılarak, Türkiye sınırı yakınlarındaki alanlarda hayata tutunmaya çalışan Suriyelilerin kurdukları çadır kamplar, son yağışlarla çamur deryası döndü. Bölgede sivil savunma görevi yapan beyaz baretliler, çadır kamplardaki suların tahliyesi için başlattıkları çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-30 13:30:04



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