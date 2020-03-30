Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısı

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) HATAY´ın Reyhanlı ilçesine gelen sürücüler, polis ekiplerince koronavirüse karşı tedbirli olmaları için uyarılırken, belediye ekipleri de araçları dezenfekte etti.

Reyhanlı´nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında görev alan polis ve belediye ekipleri, ilçeye gelen sürücülere, koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları için uyarıda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları söylenen sürücülerin araçları ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Araçların kapı kolları, lastikleri ve bagaj kısmı temizlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-30 16:00:52



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