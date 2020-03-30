Hatay'da ana caddeler trafiğe kapatıldı

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Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)HATAY'da il genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalığın azaltılması amacıyla ana caddelerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli hemşehrilerim zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Yoksa daha zor şartlarda yaşamak durumunda kalacağız. Biz bunu polis zoru ile çözemeyiz. Herkesten anlayış bekliyoruz. Ana caddeleri trafiğe kapattık. Yoğunluğu önlemek istiyoruz. Herkes şikayetçi ama uyan yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan trafiğe kapanan caddelerde dezenfekte çalışmaları yapılacağı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Halil İbrahim KARAÇAY

2020-03-30 20:27:32



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