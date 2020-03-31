PTT önünde kadınların sıra tartışması Polisin uyarılarından sonra kadınlar, aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde fatura yatırmak için PTT şubesi önünde kuyruk oluşturan kadınlar arasında sıra tartışması yaşandı.

Korona virüs önlemleri sonrasında banka şubeleri saat 12.0017.00 arasında hizmet vermeye başlayınca, vatandaşlar ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine akın etti. Vatandaşlar PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla tavsiye edilen 1 metre kuralına uymayan kadınlar arasında, zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşadı.

Olay yerine gelen polisin uyarılarından sonra kadınlar aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu.

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