Otomobilde kilolarca kaçak nargile ürünü ele geçirildi, sürücü gözaltında



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) HATAY'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilde yapılan aramada, 280 kilo kaçak nargile tütünü ile 40 kilo kaçak nargile kömürü ele geçirildi. Sürücü G.K., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda, Antakyaİskenderun yolunda şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka koltuk ve bagajda 280 kilo kaçak nargile tütünü, 40 kilo kaçak nargile kömürü, 45 nargile hortumu ile 10 nargile camı temizleyici ele geçirildi. Sürücü G.K. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-03-31 13:29:14



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