Samandağ’da ilçe merkezi trafiğe kapatıldı

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezi tamamen trafiğe kapatıldı.

İlçede gece gündüz yapılan uyarılara aldırmayan vatandaşlar için ek önlemler alınmaya başladı. Kent merkezinin işlek cadde ve sokakları saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.