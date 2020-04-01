Kaçak eczane kapatıldı

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Hatay’ın Belen ilçesinde, ilaç sattığı tespit edilen kaçak eczacı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu Z.E. isimli şahsın kaçak ecza dükkanı açtığı, ilaç ve kolonya sattığı belirlendi.

İskenderun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden iş yerinde çok sayıda çeşitli ilaç bulundu.

Kaçak iş yeri kapatılırken ilaçlara el konuldu, şüpheli Z.E. gözaltına alındı.

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