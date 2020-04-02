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Asi Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti

İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde nehre düşen 28 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Asi Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde nehre düşen 28 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen Bakan Sağaltıcı, akıntıya kapıldıktan sonra boğularak hayatını kaybetti. Nehir kenarında cesedi bulunan gencin akrabaları büyük acı yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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