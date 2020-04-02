2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HATAY'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptıktan sonra durdu. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İlçedeki Deniz Er Eğitim Alayı karşısında polis noktasında bekleyen araçlara freni boşaldığı öne sürülen TIR çarptı. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen TIR'ın çarptığı 10'a yakın araçta çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİUfuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Hatay

2020-04-02 15:46:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.