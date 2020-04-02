

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 10 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 10 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. 5 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-04-02 17:04:12



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