Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatay'da freni boşalan TIR, 10 araca çarptı: 5 ölü, 15 yaralı (2) - Yeniden

DHA

Hatay'da freni boşalan TIR, 10 araca çarptı: 5 ölü, 15 yaralı (2) - Yeniden


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 10 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 10 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. 5 kişinin cansız bedeni ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazadan hemen önce cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden TIR sürücüsünün, önündeki sürücülere uzun uzun korna çaldığı duyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-04-02 17:04:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da freni boşalan TIR, 10 araca çarptı: 5 ölü, 15 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hatay'da freni boşalan TIR, 10 araca çarptı: 5 ölü, ...
(Görüntülü) Hatay'da freni boşalan TIR'ın araçlara çarpma anı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da freni boşalan TIR'ın araçlara ...
(Görüntülü) Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı, çok sayıda yaralı var-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda ...
(Görüntülü) Kemaradan belirlenen telefon hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kemaradan belirlenen telefon hırsızlığı ...
Hatay’da tır 5 can aldı İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay’da tır 5 can aldı İskenderun ilçesinde meydana ...
(Görüntülü) Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkhan'da sosyal izolasyon çalışmaları ...
Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı/ ...
Kemaradan belirlenen telefon hırsızlığı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kemaradan belirlenen telefon hırsızlığı şüphelisi ...
HATAY'DA FRENİ BOŞALAN TIR, ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI, YARALILAR VAR-1
YEREL HABERLER HATAY'DA FRENİ BOŞALAN TIR, ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI, ...
Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı
YEREL HABERLER Hatay'da freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarptı
Hatay'da freni patlayan tır, ışıkta bekleyen araçları metrelerce sürükledi
YEREL HABERLER Hatay'da freni patlayan tır, ışıkta bekleyen araçları ...
(Görüntülü) Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon tedbirleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon ...
Araçtan cep telefonu çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Araçtan cep telefonu çalan şahıs yakalandı
Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti
YEREL HABERLER Polis, PTT önündeki sıra tartışmasına müdahale etti
Asi Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Asi Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı
YEREL HABERLER Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı
Doktorlardan "Tedbirleri uygula virüs ihtimalini sıfırla" çağrısı
YEREL HABERLER Doktorlardan "Tedbirleri uygula virüs ihtimalini ...
Kaçak göçmen taşıyan araç takla attı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kaçak göçmen taşıyan araç takla attı: 7 yaralı
Hatay’da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev başında Sosyal Destek ekibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet veriyor Sosyal Destek ekipleri, yaşlıların alış verişinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri de ulaştırırken, kolluk kuvvetleri ise maaşlarını çekerek teslim ediyorlar
YEREL HABERLER Hatay’da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev ...
Şifa deposu Samandağ biberi tüketicinin gözdesi oldu Samandağ biberi, Şanlıurfa, Hatay ve Kahramanmaraş'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden talep görüyor Diyetisyen Müzeyyen Özal: "Yüksel lif içeriği ile kabızlığa, antioksidan içeriği ile de kalp hastalıkları ve birçok kanser türünde önleyici etkiye sahip"
YEREL HABERLER Şifa deposu Samandağ biberi tüketicinin gözdesi ...
Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon tedbirleri 
YEREL HABERLER Kırıkhan'da 6 mahalleye sosyal izalasyon tedbirleri 
Hatay’da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı
YEREL HABERLER Hatay’da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı
Hatay’da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Hatay’da 65 yaş üstü vatandaşların yardımına jandarma ...
Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X