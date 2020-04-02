Havaya ateşleyerek 1 kişiyi yaraladığı tabancayı, zeytinliğe gömmüş



Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,(DHA)HATAY´da, telefonla konuştuğu sırada belinden çıkardığı tabancayı havaya ateşleyerek, bir kişinin yaralanmasına neden olan S.İ., yakalandı. Polis, S.İ.'nin olayda kullandığı silah ve şarjörü gömdüğü zeytin bahçesinde buldu.

Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde, 24 Mart günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı; S.İ., bir düğün salonunun bahçesinde telefonla konuştuğu sırada belinden çıkardığı tabancayı havaya ateşledi. Tabancadan çıkan mermi, tesadüfen aynı yerde bulunan İ.K.'ya isabet etti. Yaralanan İ.K., olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan S.İ. ise ertesi gün polise teslim oldu. Gözaltına alınan S.İ., tabanca ile şarjörü zeytin bahçesine gömdüğü ancak yerini hatırlamadığını söyledi.

Bunun üzerine polis, zeytin bahçesinde dedektörle arama yaparak, tabanca ve şarjörü buldu. Adliyeye sevk edilen S.İ., tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Halil İbrahim KARAÇAY

2020-04-02 18:15:27



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