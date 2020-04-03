Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden (KRDAE) alınan bilgiye göre, saat 21.15'te Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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