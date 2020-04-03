2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin boşalması sonucu 24 araca çarpan ve 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücü Avcıoğlu, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2020-04-03 22:02:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.