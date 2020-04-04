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Hatay’da havadan dezenfekte çalışması

İHA

Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.

Hatay’da havadan dezenfekte çalışması

Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı. Havadan yapılan dezenfekte çalışması öncesi Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslenerek, korona virüs dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, ”Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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