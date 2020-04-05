İdlib'e kirpi sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Kirpi olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçti.
Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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