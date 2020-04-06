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Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı

DHA

Okul bahçesindeki Atatürk büstüne saldırı


REYHANLI(Hatay), (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, okul bahçesindeki Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
İlçedeki Osman Gazi Lisesi'nin bahçesinde bulunan Atatürk büstüne, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler saldırdı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' yazısının olduğu kaidedeki büst parçalandı. Vatandaşlaın cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığı saldırıyla ilgili araştırma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Nuri PİR
2020-04-06 13:42:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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