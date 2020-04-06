İskenderun'da koronavirüs tedavisi biten 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi

<br>-İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.<br>İskenderun Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 14 gündür tedavi gören 3 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlığına kavuşan hastalar hastaneden ayrılırken 'Allah razı olsun hakkınızı helal edin' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Eser PAZARBAŞI<br>2020-04-06 19:04:37<br>
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