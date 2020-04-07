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Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bahçeye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, SamandağAntakya Karayolu Kuşalanı mevkinde sürücü kimliği alınamayan 31 ABN 916 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, arabada maddi hasar oluştu.

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