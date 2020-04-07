(Görüntülü) Reyhanlı'da polis maske dağıttı

HATAY?ın Reyhanlı ilçesinde, polis ekipleri vatandaşlara maske dağıttı. <br>Koronavirüsle mücadale kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde vatandaşlara maske kağıttı. Vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Hatay <br>2020-04-07 17:53:44<br>
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