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Samandağ'da polis ve zabıta ekipleri gece denetimi yaptı

İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi ve vatandaşları uyardı.

Samandağ'da polis ve zabıta ekipleri gece denetimi yaptı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi ve vatandaşları uyardı.

Samandağ ilçesinde polis ve zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği gece saatlerinde ortak denetim yaptı. Ekipler kent merkezinde bulunan ve kapalı olması gereken çay ocakları ve kıraathanenin kapalı olup olmadıklarını kontrol etti. Ekipler, dışarıda bulunan vatandaşlara da sürecin çok hassas olduğunu ve kurallara uyulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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