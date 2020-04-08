(Görüntülü) Reyhanlı?da cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi

"Bu gidiş gidiş değil"

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HATAY?ın Reyhanlı ilçesinde, koronavirüsü ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi.<br>Reyhanlı Belediyesi Temizlik Hizmetleri ekipleri ilçe genelinde cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması devam ederken yetkililerde vatandaşların alınan kurallara uymalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay <br>2020-04-08 10:59:21<br>

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