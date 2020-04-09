Covid-19 ile mücadelede denizel alglerin etkinliği araştırılıyor İskenderun Teknik Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, ürettikleri moleküllerin, virüsün bağlantı noktalarını engelleyecek aktivitede olduğunu işaret eden ön çalışma raporundan sonra denizel alglerin bu etkisinin Covid-19 mücadelesinde de kullanılabileceğini düşünüyor

Çin’de 2019 yılı sonunda ortaya çıkan ilk vakalar sonrasında küresel yayılımı hızla artan ve pandemi olarak dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında yapılan bilimsel çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selin Sayın’ın da dahil olduğu bir grup bilim insanı, denizel alglerin, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan korona virüsün tedavi süreçlerinde bir alternatif olarak kullanılabilirliği hakkında çalışmalar başlattı. Yaklaşık üç yıldır, denizel alglerin farklı endüstrilerde kullanımı konusunda bilimsel çalışmalar yapan İSTE Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selin Sayın, SANKO Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı ve Prof. Dr. Zafer Çetin ile Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğba Taşkın Tok’tan oluşan çalışma grubu, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında; denizel alglerin Covid19 tedavi süreçlerinde alternatif olarak kullanılabilirliğini de araştırmaya başladı.

Spirulina gibi nutrasötiklerin daha önceki inflüanza salgınlarında enfeksiyonların şiddetini önemli oranda düşürdüğü bilgisini göz önünde bulundurarak yola çıkan bilim insanları, üzerinde çalıştıkları ve ürettikleri moleküllerin, virüsün bağlantı noktalarını engelleyecek aktivitede olduğunu işaret eden ön çalışma sonuçları elde etti. Denizel alglerin bu etkisinin Covid19 mücadelesinde de kullanılabileceğini öngören bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak, alternatif bir çözüm sunmayı hedefliyor.

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