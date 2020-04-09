Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti

DHA

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, (20) yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 'Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum' diyerek şikayetini geri çeken Berfin Özek'i dava sürecinde büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu, yaptığı açıklamada, "Öldüren sevgi istemiyoruz,' şiarımıza ters düştüğünden, bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi....

Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, (20) yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 'Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum' diyerek şikayetini geri çeken Berfin Özek'i dava sürecinde büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu, yaptığı açıklamada, "Öldüren sevgi istemiyoruz,' şiarımıza ters düştüğünden, bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.<br>İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta geçen yıl 15 Ocak 2019'da meydana gelen olayda; dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.<br>'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ<br>Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. Dün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.<br>TEPKİ GÖSTERMİŞTİ<br>Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek ise karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size, benim acılarıma eş değer mi? O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" demişti.<br>ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ<br>Berfin Özek'in davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dilekçe vererek eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı. "Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" diyerek dilekçe verdiği ileri sürülen Özek'in bu sürede duruşmasını takip eden avukatlarını da azletti.<br>KADIN PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI    <br>Berfin Özek'i dava sürecinden büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu da yaptığı yazılı açıklama ile Özek ile ilgili herhangi bir çalışmada yer almayacaklarını duyurdu. Açıklamada şöyle dendi:<br>"Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduk olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği vermiş birçok kadın örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olduk. Berfin'i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir. Ancak gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirmemize rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağız."<br>AVUKAT: OZAN SERBEST KALABİLİR<br>Berfin Özek'i azlettiği avukatlarından Nevzat Ercan ise gelişme üzerine yaptığı açıklamada şöyle dedi:<br>"Berfin Özek, İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe vermiş, Ozan Çeltik'i affettiğini  ve bu konu ile ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. 'Onu seviyorum, onunla evlenmek istiyorum o da benimle evlenmek istiyor' diye bilgilendirmiş. Bizleri de azletmiş.<br>Bu durumda Ozan yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahiptir. Bu konuda bizim düşüncemiz böyle bir dilekçe vermemesiydi. Ama kendisi affettiğini ve evlenmek istediğini söyleyerek dilekçesini vermiştir." DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-04-09 16:32:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı
Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti
YEREL HABERLER Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek ...
Hatay’da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği “Vefa Sosyal Destek Grubu” görevlileri. yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları park, bahçe gibi yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bıraktı
YEREL HABERLER Hatay’da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama ...
Eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti İskenderun Kadın Platformu, bugünden sonra Berfin Özek ile ilgili hiçbir çalışmada yer almayacaklarını açıkladı
YEREL HABERLER Eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayan ...
Bayırbucak Türkmeni kadınlar, ürettikleri maskeleri kaymakamlığa teslim etti
YEREL HABERLER Bayırbucak Türkmeni kadınlar, ürettikleri maskeleri ...
Yetim anneleri maske üretiyor
YEREL HABERLER Yetim anneleri maske üretiyor
Covid-19 ile mücadelede denizel alglerin etkinliği araştırılıyor İskenderun Teknik Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, ürettikleri moleküllerin, virüsün bağlantı noktalarını engelleyecek aktivitede olduğunu işaret eden ön çalışma raporundan sonra denizel alglerin bu etkisinin Covid-19 mücadelesinde de kullanılabileceğini düşünüyor
YEREL HABERLER Covid-19 ile mücadelede denizel alglerin etkinliği ...
Evden çıkamayınca maske dikmeye başladı 75 yaşındaki teyze, diktiği maskeleri komşularına dağıtıyor
YEREL HABERLER Evden çıkamayınca maske dikmeye başladı 75 yaşındaki ...
TV’den fidan sipariş eden çiftçiye kurumuş fidan yolladılar Hatay’da izlediği reklam sonrası 30 adet fidan sipariş eden çiftçiye kurumuş fidan yollayıp, şarjlı süpürge faturası kestiler
YEREL HABERLER TV’den fidan sipariş eden çiftçiye kurumuş fidan ...
Polis sahillerde denetim yaptı Vatandaşlar polise çiçek verdi
YEREL HABERLER Polis sahillerde denetim yaptı Vatandaşlar polise ...
Büyükşehir Belediyesi Hatay Halk Kart dağıtımına başladı 17 bin kişiye Hatay Kart dağıtımına başlayan belediye, kurduğu atölyede günlük 2 bin adet de maske üretiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Hatay Halk Kart dağıtımına ...
(Görüntülü) Reyhanlı?da cadde ve sokaklar gece dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Reyhanlı?da cadde ve sokaklar gece ...
Samandağ'da polis ve zabıta ekipleri gece denetimi yaptı
YEREL HABERLER Samandağ'da polis ve zabıta ekipleri gece denetimi ...
(Görüntülü) Reyhanlı'da polis maske dağıttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Reyhanlı'da polis maske dağıttı
Hatay'da izinsiz üretilen 14 bin maskeye el konuldu
YEREL HABERLER Hatay'da izinsiz üretilen 14 bin maskeye el konuldu
Samandağ Belediyesi maske dağıtımına başladı
YEREL HABERLER Samandağ Belediyesi maske dağıtımına başladı
Hatay'da Arapça "Evden çıkmayın" uyarısı Suriyelilerin yoğunlukta bulunduğu Kırıkhan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle "Arapça" ve "Türkçe" olarak anonslar yapılarak, halkın evden çıkmaması isteniyor
YEREL HABERLER Hatay'da Arapça "Evden çıkmayın" ...
İdlib'deki gözlem noktalarında görev değişimi Çocuklar balkonlardan bayrak sallayarak sevgi gösterisi eşliğinde Mehmetçiği uğurladı
YEREL HABERLER İdlib'deki gözlem noktalarında görev ...
Kırıkhan'da 2 mahalleye daha 'sosyal izolasyon' önlemleri
YEREL HABERLER Kırıkhan'da 2 mahalleye daha 'sosyal izolasyon' ...
Hatay’da 'korona' sakinliği Uzun Çarşı'da, salgın nedeniyle tarihte görülmeyen bir sakinlik yaşanıyor Hatay Valiliği tarafından "evinizden çıkmayın" uyarıları dikkate alınınca insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar sessiz kaldı
YEREL HABERLER Hatay’da 'korona' sakinliği Uzun Çarşı'da, salgın ...
Otomobil bahçeye uçtu
YEREL HABERLER Otomobil bahçeye uçtu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X