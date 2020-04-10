Hatay´da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da, TÜRK Polis Teşkilatı´nın 175'inci Kuruluş yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın kısıtlı olduğu tören, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yıldız´ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı´nda bulunan Atatürk Anıtı´na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Buradaki törenin ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehitlerin kabirlerinin ziyareti ve duaların ardından karanfil bırakılmasıyla tören son buldu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-04-10 15:23:05<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-