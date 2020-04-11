Hatay’da barajlar su tutuyor Mehmet Akif Balta: "Baraj ve depolama tesislerimiz yüzde 94 oranında dolu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatay’da barajlar su tutuyor Mehmet Akif Balta: "Baraj ve depolama tesislerimiz yüzde 94 oranında dolu"

İHA

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj ve depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 94 seviyesinde olduğunu söyledi. Hatay'da ki Tahtaköprü, Büyük Karaçay ve Reyhanlı barajının su tuttuğunu belirten Balta, bu barajların tarımsal faaliyetlerde çiftçiye ek gelir olacağını söyledi.

Hatay’da barajlar su tutuyor Mehmet Akif Balta: "Baraj ve depolama tesislerimiz yüzde 94 oranında dolu"

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj ve depolama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 94 seviyesinde olduğunu söyledi. Hatay’da ki Tahtaköprü, Büyük Karaçay ve Reyhanlı barajının su tuttuğunu belirten Balta, bu barajların tarımsal faaliyetlerde çiftçiye ek gelir olacağını söyledi.
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Hatay’da yapımı devam eden Tahtaköprü, Büyük Karaçay ve Reyhanlı barajı ile ilgili bilgiler verdi. Balta, ayrıca DSİ Adana Bölge Müdürlüğü olarak barajların yüzde 94 seviyesinde dolu olduğunu söyledi.
Balta, çiftçileri gezerek ihtiyaçlı durumda olanların arazilerinin sulanması için tüm birimlerin seferber olduğunu belirterek, “DSİ Adana Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan baraj ve depolama tesislerimizdeki doluluk oranımız ortalama yüzre 94 seviyesindedir. Arazisini sulayamayacak durumda olan çiftçilerimize yardımcı olmak ve Dünyayı etkileyen bu salgın dolayısıyla tarımsal üretime destek vermek adına tüm çiftçilerimizi gezerek ihtiyaçlı durumda olanların arazilerinin sulanması için tüm birimlerimizi seferber etmiş durumdayız” dedi.
Tahtaköprü barajının maliyetinin 370 milyon TL olduğunu ve 2 yıl içerisinde kendini amorti edeceğini belirten Balta, “Tahtaköprü barajında tüm çalışmalarda sona gelinerek su tutmaya başlamıştır. Barajda depolanacak su ile 415 Bin dekar tarım arazisinde çiftçimizi sulama suyu ile buluşturacağız. Ayrıca yılda 20,00 Gw enerji üretimi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra bölgede taşkın riski de azaltılmış olacaktır. Barajımız da toplam 326 milyon metreküp su depolanacak olup, çiftçimizin cebine yıllık tarımsal faaliyetlerden kaynaklı olarak 310 milyonluk ilave bir gelir artışı olacak. Barajın toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 370 Milyon TL’dir. Bu baraj kendini yaklaşık 2 yılda amorti edecektir” dedi.

Büyük Karaçay Barajı Antakya'ya memba kalitesinde su sağlayacak
Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Büyük Karaçay barajının depolanan su ile 35 bin dekar tarım arazisini sulayacağını belirterek “Hatayımızın ikinci bir önemli projesi ise Samandağ’da bulunan Büyük Karaçay barajıdır. Büyük Karaçay barajımızda depolanan su ile 35 bin dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuşmuş olacaktır. Bu barajın bir diğer özelliği ise Antakya’ya 123 milyon küp memba kalitesinde kullanma suyunu temin etmiş olacak. Bir diğer faydası ise yılda 5,15 Gw elektrik enerjisi üretilecektir. Bu barajımız da bölgede ki taşkın riskine faydası vardır. Barajın toplam maliyeti 2020 yılı fiyatlarıyla 218 Milyon TL’dir” ifadelerine yer verdi.
Reyhanlı Barajının Hatay’ın en büyük projelerinden olduğunu belirten Balta, “bir diğer üçüncü projemiz ise Hatay’da en büyük projelerimizdendir. Reyhanlı barajı da yakın zamanda tamamlanarak su tutmaya başlamıştır. Aynı zamanda Reyhan barajına su aktarımını sağlayan Davutlar regülatörü ve iletim kanalı da tamamlanarak şu an Reyhanlı barajına regülatörden yıllık 21 milyon metreküplük suyu Afrin Çayı’ndan aktarmaya başlamıştır. Reyhanlı Barajında depolanacak su ile 600 bin dekar tarım alanının sulanmasının yanı sıra 200 bin dekar alanında da taşkınlardan korunmasını sağlamış olacağız. Reyhanlı barajına su aktaran Davutlar regülatörü ve iletim kanalı da Türkiye’nin en büyük iletim kapasitesine sahip kanalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kırıkhan'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkhan'da vatandaşlar fırın ve ...
(Görüntülü) Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların ...
Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde ...
Hatay'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
YEREL HABERLER Hatay'da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti
(Görüntülü) Belen semt pazarlarında ücretsiz sebze ve meyve standı açıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Belen semt pazarlarında ücretsiz sebze ve ...
Belen semt pazarlarında ücretsiz sebze ve meyve standı açıldı
YEREL HABERLER Belen semt pazarlarında ücretsiz sebze ve meyve ...
Çuvalda telef olmuş 3 leylek bulundu
YEREL HABERLER Çuvalda telef olmuş 3 leylek bulundu
Hatay´da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Hatay´da polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü ...
Belen’de semt pazarı esnafı ve vatandaşlara korona virüs uyarısı Kaymakam Hayrettin Baskın ile Belediye Başkanı İbrahim Gül, semt pazarı ve çarşı merkezde denetimlerde bulundular
YEREL HABERLER Belen’de semt pazarı esnafı ve vatandaşlara korona ...
İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısı yüzde 10 arttı
YEREL HABERLER İskenderun Körfezi'ne gelen gemi sayısı yüzde 10 ...
(Görüntülü) Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan ...
Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER Hatay'da koronavirüs tedavisi tamamlanan iki hasta, ...
(Görüntülü) Suriyeli kadınlar, maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Suriyeli kadınlar, maske üretiyor
Suriyeli kadınlar, maske üretiyor
YEREL HABERLER Suriyeli kadınlar, maske üretiyor
(Görüntülü) Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi ...
Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü
YEREL HABERLER Kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan kişi öldü
Köpekleri çuvala koyup Asi Nehri'ne atmışlar
YEREL HABERLER Köpekleri çuvala koyup Asi Nehri'ne atmışlar
Avukat Mehtap Sert: “Berfin Özek maalesef asitli saldırganı affetti” Berfin Özek, asitli saldırganla ilgili şikayetini geri aldı İskenderun Kadın Platformu, Berfin Özek'e desteğini çekti
YEREL HABERLER Avukat Mehtap Sert: “Berfin Özek maalesef asitli ...
Hatay’da 3 mahalle karantinaya alındı Kırıkhan ilçesine bağlı Ceylanlı, Karamağara, Yalangoz mahalleleri karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hatay’da 3 mahalle karantinaya alındı Kırıkhan ...
Koronavirüs mücadelesinde `denizel algler´ araştırılıyor
YEREL HABERLER Koronavirüs mücadelesinde `denizel algler´ ...
İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı
YEREL HABERLER İskenderun sahili, sokak hayvanlarına kaldı
Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti
YEREL HABERLER Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek ...
Hatay’da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama desteği “Vefa Sosyal Destek Grubu” görevlileri. yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları park, bahçe gibi yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bıraktı
YEREL HABERLER Hatay’da sokak hayvanlarına yiyecek ve mama ...
Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek istiyorum' diyerek şikayetinden vazgeçti
YEREL HABERLER Yüzüne kezzap atılan Berfin; 'Onu seviyorum, evlenmek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X