Hatay´da yasağa uymayanlara 1 milyon 232 bin TL ceza

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<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi. Açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde yasağa uymayan 479 kişiye toplam 1 milyon 232 bin 849 TL cezai işlem yapıldığı bildirildi.: DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-04-13 14:23:23<br>

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