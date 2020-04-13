Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)SUUDİ Arabistan'da yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavi gören, kimliği açıklanmayan 2 Türk vatandaşı, tedavilerine devam edilmek üzere uçakla Hatay'a getirildi.<br>Çin´in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran ve Suudi Arabistan'da da görülen koronavirüs salgınından etkilenen 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı´nın ambulans uçağı ile Hatay'a getirildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü´ne bağlı ekipler tarafından her türlü tedbir alınarak havalimanından alınan hastalar, tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-04-13 14:48:18<br>
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