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Reyhanlı´da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi

DHA

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların oyun hamuru talebini Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus timleri yerine getirdi. Ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 5'inci sınıf öğrencisi Meryem İri, evde sıkıldığı için oynamak amacıyla Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyun hamuru istedi. E-Posta'yı değerlendiren motorize yunus timleri, oyun hamuru alarak İri'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürüp teslim etti....

Reyhanlı´da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde yasak nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların oyun hamuru talebini Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus timleri yerine getirdi.<br>Ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 5'inci sınıf öğrencisi Meryem İri, evde sıkıldığı için oynamak amacıyla Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyun hamuru istedi. E-Posta'yı değerlendiren motorize yunus timleri, oyun hamuru alarak İri'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürüp teslim etti. Ekipler ayrıca çocuklara sokağa çıkmamaları gerektiğini hatırlatıp, uzaktan eğitimi takip etmelerini istedi. Polislere teşekkür eden çocuklar, motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-04-13 17:04:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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