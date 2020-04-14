Hatay'da koronavirüsü yenen 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da, koronavirüs tehşisi konan ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 2 kişi, alkışlarla taburcu edildi.<br>Hatay Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, ismi açıklanmayan 2 erkek hasta daha sağlıklarına kavuştu. Hastane personeline teşekkür eden 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu. Konuyla ilgili Hatay Devlet Hastanesi´nden yapılan açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladıkları 27 Mart tarihinden itibaren 30 hastanın iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Ayrıca, yoğun bakım ünitemizde tedavi gören 2 hastamız entube iken extube olmuş yani solunum cihazından çıkartılmış ve yine ayrıca yoğun bakım ünitemizde tedavi gören 2 hastamız üniteden çıkartılıp, Covid-19 servisine alınarak tedavilerine devam edilmeye başlandı. Hastalarımızın mutluluğu bizlere verilen en büyük hediyedir. Bizler sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-04-14 18:35:23<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-