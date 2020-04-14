Zehirlenen köpek telef oldu, vatandaşlar tepki gösterdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Yiyecek verilerek katledilen köpek için vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar zehirlenerek telef olmak üzere olan hayvanın son anlarını cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.