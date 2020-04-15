Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) yapılan açıklamada, Hatay'ın Yayladağı ilçesini açıklarında saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Hatay'ın bir çok ilçesinden hissedildi.

Depremin derinliği 24.99 km olarak açıklandı.

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