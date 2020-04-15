Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem

<br>AKDENİZ´de, merkez üssü Hatay´ın Yayladağı ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.<br>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Akdeniz´de Hatay´ın Yayladağı ilçesinin 33 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.40´ta meydana geldi. Hatay'ın Yayladağı ve İskendurun ilçelerinde de hissedilen deprem, yerin 24.99 kilometre derinliğinde oldu. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Görüntü Dökümü<br>-----------------------<br>Hatay'ın Yayladağı ilçesinden sokaklardan görüntülerHaber-Kamera: HATAY, (DHA)<br> DHA-Gündem Türkiye-Hatay <br>2020-04-15 11:15:57<br>
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