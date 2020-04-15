Akdeniz'de korkutan deprem Hatay'ın Yayladağı açıklarında meydana gelen 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki depremler Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi

Hatay'ın Yayladağı açıklarında 4.7 ve 4.4 büyüklüklerinde iki ayrı deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez üssü Akdeniz olan Yayladağı açıklarındaki ilk deprem, 10.40'da meydana geldi. 24 kilometre derinlikteki 4.7 büyüklüğünde ölçülen deprem Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi.

AFAD verilerine göre Yayladağı açıklarında saat 11.18'de de de 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 36 kilometre derinlikteki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.