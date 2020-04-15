Samandağ'da 10 aracın lastiğini patlattılar

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından park halindeki yaklaşık 10 aracın lastikleri bıçakla patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Gece yarısı yaklaşık 10 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçakla patlatıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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