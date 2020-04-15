Doktor animasyonla doğru maske kullanımına dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doktor animasyonla doğru maske kullanımına dikkat çekti

DHA

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, koronavirüse karşı doğru maske kullanımının önemine dikkat çekip, "Maskeyi eğer doğru takmazsak, doğru kullanmazsak salgının kaynağı haline gelir" dedi. Koranavirüsle mücadelede en etkin yolun maske takmak olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, Sabancı Topluluğu'nun desteği ile animasyon filmi hazırladı. Yayınladığı "Unutma; sen maskeli kahramansın" sloganıyla hazırladıkları animasyon filmiyle doğru maske kullanımına dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, maskenin koronavirüsle...

Doktor animasyonla doğru maske kullanımına dikkat çekti

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, koronavirüse karşı doğru maske kullanımının önemine dikkat çekip, "Maskeyi eğer doğru takmazsak, doğru kullanmazsak salgının kaynağı haline gelir" dedi.<br>Koranavirüsle mücadelede en etkin yolun maske takmak olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, Sabancı Topluluğu'nun desteği ile animasyon filmi hazırladı. Yayınladığı "Unutma; sen maskeli kahramansın" sloganıyla hazırladıkları animasyon filmiyle doğru maske kullanımına dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, maskenin koronavirüsle mücadele kritik ve etkili, herkesin gündelik hayatta uygulayabileceğini kaydetti. Dr. Karagözoğlu, "Günlük hayatımızda biz doktorlar olarak, sağlık çalışanları olarak görünmez düşmanlarla sürekli savaş halindeyiz. Bir şeyi doğru yapmıyorsanız, yarar yerine zarar verebilir. Kaş yaparken göz çıkartmayın. Maskeyi eğer doğru takmazsak, doğru kullanmazsak salgının kaynağı haline gelir. Bu yüzden maskenin doğru takma ve kullanımını tüm dünya insanlarıyla paylaşmak istedik. Evrensel iletişim dillerinden biri olan, eğitiminde en önemli tekniklerinden biri olan animasyon üretme projesini başlattık. Çok büyük bir ekip, bu projeye yüreğini koydu. Sabancı Topluluğu da gücümüze güç kattı. 25 günlük çalışmayı 3,5 güne sığdırdık bu filmi gerçekleştirdik. Bu animasyon filmi korona salgını hızından daha fazla hızla yayılmalı ve insanlar doğru tekniği basit ve net bir şekilde öğrenmeli" dedi.<br>KULLANDIĞINIZ MASKEYİ ÇÖPE ATIN<br>Kullanılan maskenin çıkarıldıktan sonra yüzden uzaklaştırılıp çöpe atılmasının da son derece önemli olduğunu belirten Dr. Nafiz Karagözoğlu, şunları kaydetti:<br>"Bizim insanımızın çok önemli bir yanı var, gerçekten öğrendiğini güzel yapar. Bir an önce öğretmeli ve uygulamalıyız ki bu hız kırılsın. Bu salgını ülkemizden defetmiş olalım. Maskeleri kullandıktan sonra çöpe atmalıyız. Çevreyi kirletiyor değiliz, salgın odağı yaratıyoruz. Kendi elinizle ağız etrafında maskelere topladığınız mikropları, çevreye atmayın. En azın peşindeyiz. Onun çıkardığımız maskeleri kapalı olarak çöpe atalım. Bunu çizgi animasyon filmimizde de anlattık. Maske takarak kahraman olacaksınız. Onun için bunu önemseyin ve uygulayın."DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-04-15 12:27:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samandağ'da 10 aracın lastiğini patlattılar
YEREL HABERLER Samandağ'da 10 aracın lastiğini patlattılar
(Görüntülü) Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem-EK (RÖPORTAJ)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde ...
Akdeniz'de korkutan deprem Hatay'ın Yayladağı açıklarında meydana gelen 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki depremler Adana ve Gaziantep'ten de hissedildi
YEREL HABERLER Akdeniz'de korkutan deprem Hatay'ın Yayladağı ...
Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
(Görüntülü) Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde ...
Hatay'da, semt pazarında sosyal mesafe şeridi
YEREL HABERLER Hatay'da, semt pazarında sosyal mesafe şeridi
Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Hatay'da 4.0'dan sonra 4.7 büyüklüğünde deprem
Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem Hatay’ın Yayladağı ilçesinde de hissedildi.
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. ...
Zehirlenen köpek telef oldu, vatandaşlar tepki gösterdi
YEREL HABERLER Zehirlenen köpek telef oldu, vatandaşlar tepki ...
Samandağ'da polis ekiplerinden sıkı denetim
YEREL HABERLER Samandağ'da polis ekiplerinden sıkı denetim
Hatay'da koronavirüsü yenen 2 hasta, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Hatay'da koronavirüsü yenen 2 hasta, alkışlarla ...
Hatay'da koronayı yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Hatay'da koronayı yenen 30 hasta alkışlarla taburcu ...
(Görüntülü) Evden çıkmadılar, çatılarda uçurtma uçurdular
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evden çıkmadılar, çatılarda uçurtma ...
Evden çıkmadılar, çatılarda uçurtma uçurdular
YEREL HABERLER Evden çıkmadılar, çatılarda uçurtma uçurdular
Paraları çalıp "tekrar geleceğim" işareti yaptı, yakalanıp tutuklandı Hatay’da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına "tekrar geleceğim" işareti yapan 15 yaşındaki şüpheli, aynı iş yerine girdikten sonra polis tarafından yakalandı Son bir ayda 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı İş yeri sahibi İhsan Albayrak, "Artık dayanamaz oldum yakalanmasından dolayı mutluyum" diyerek sevincini dile getirdi
YEREL HABERLER Paraları çalıp "tekrar geleceğim" işareti yaptı, ...
Amik Ovası´nda pamuk ekimi başladı
YEREL HABERLER Amik Ovası´nda pamuk ekimi başladı
(Görüntülü) Reyhanlı'da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Reyhanlı'da polise e-posta göndererek ...
Meryem istedi polis oyun hamuru getirdi
YEREL HABERLER Meryem istedi polis oyun hamuru getirdi
Reyhanlı´da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi
YEREL HABERLER Reyhanlı´da polise e-posta göndererek oyun hamuru ...
Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, Hatay'a getirildi
YEREL HABERLER Suudi Arabistan'da korona tedavisi gören 2 Türk, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X