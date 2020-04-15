Kırıkhan'da yasağa uymayarak açılan iş yerindeki 6 kişiye ceza

<br>KIRIKHAN,(Hatay),(DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs önlemlerine uymayarak açılan çay ocağına baskında, içki içip, okey oynayan 6 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı, iş yeri mühürlendi. <br>Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, koronavirüs salgını riskini en aza indirmek amacıyla kapalı olması gereken bir çay ocağının açık olduğu ihbarını aldı. İlçedeki Bahçelievler Mahallesi Çamlık mevkisinde bulunan iş yerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 6 kişinin alkol ve sigara tüketerek, okey oynadığını tespit etti. Ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yerinde bulunan 6 kişiye, kişi başı 3 bin 150 lira para cezası uygulanıp, çay ocağı mühürlendi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan KIRIKHAN,(Hatay),(DHA)<br>2020-04-15 16:36:49<br>

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